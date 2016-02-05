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Ребята молодцы! Приобрел GoPro Hero3+ Black Edition! Все супер!! Очень доволен камерой и работой ребят!! Очень помогли с доставкой, вывезли за пределы города, вечером)) За это отдельное спасибо!! Классный сайт, все понятно и доступно расписано! Онлайн поддержка в ВК не заставляет долго ждать, всегда очень быстро и деликатно отвечают! Постоянно слежу за обновлениями в группе в ВК, и подписался на Ваш Instagram, фотки супер! Надеюсь что когда нибудь мое видео окажется на стене в Вашей группе!! Удачи Вам! Спасибо еще раз! Вы помогли осуществить мечту!!
Купил камеру, пару прибомбасов. Все в срок и назначенное время. Менеджер на другом конце провода адекватный, вежливый. Все рассказал как надо. Камера работает без нареканий. Не сколько не пожалел. Спасибо за работу!
Спасибо магазину! Позвонил и мне ответили на все мои вопросы, договорились-встретились-купил: мне все объяснили по работе с камерое и аксессуарами, еще раз спасибо магазину GoPro Беларусь. Теперь могу снять, что мечтал.
Всегда хотел прикупить себе GoPro и вот решился. Нашел вашу группу в поиске, написал Егору по поводу покупки, он все хорошо и подробно расписал о возможностях камеры и отвечал на мои вопросы. По поводу доставки все также вышло хорошо и оперативно, забрал свою камеру в назначенное время и день. Спасибо, я очень доволен).
Большое спасибо, очень выручили на счет камеры, ответили на все вопросы. Я доволен своей покупкой!)
Купил камеру, всё пришло как договаривались, спасибо!
Приобрёл GoPro Hero3+ Black Edition всем доволен, всё работает. Спасибо магазину за оперативную доставку камеры и аксессуаров.