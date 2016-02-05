FeiyuTech WG2X обзор

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Характеристики WG2X:
Вполне приятные характеристики для компактного стабилизатора, обзор на 360 градусов с быстрым вращением по осям, отдельно стоит отметить наличие водонепроницаемости, что особо приятно для съемок на открытом воздухе.
Стоит иметь ввиду, что это стабилизатор предназначен для использования исключительно с экшн-камерами и WG2X полностью совместим со всеми моделями таких камер, как: GoPro Hero 4/5/6/7, GoPro Session, Xiaomi и другими компактными камерами схожего размера и веса.
Отличия от WG2
В целом, WG2X имеет немного различий с прошлой моделью. И главной особенностью стала улучшенная стабилизация, разницу можно посмотреть в этом ролике:
Кроме того, он стал немного легче, а на корпусе появились дополнительные кнопки для взаимодействия.
Комплект поставки
Вместе с WG2X идет стандартный набор аксессуаров "без прикрас", который позволит установить камеру на стедикам и зарядить аккумулятор. Все остальное необходимо докупать.
И для данного стабилизатора мы рекомендуем позаботиться о креплении для ведения съемки, ведь, ввиду дизайна, без внешних приспособлений держать в руках его не очень удобно, поэтому первым приобретением должна стать ручка или монопод.
А в коробке с WG2X Вы найдете: Micro-USB кабель для зарядки;
Gopro адаптер для использования с дополнительными креплениями и аксессуарами.
Рамка для установки камеры.
Крепежные болты.
И, конечно, жесткий кейс со специальными выемками для всего комплекта, который так же обеспечит необходимую безопасность устройству во время перевозки.
Внешний вид и дизайн
WG2X - это очень компактный стабилизатор с продуманным дизайном и системой управления.
Управление может осуществляться как с помощью смартфона по Wi-Fi каналу, так и с помощью функциональной кнопки на тыльной стороне стедикама - можно начать и окончить запись не дотягиваясь до самой камеры.
Таким же способом можно переключать основные режимы работы стабилизатора с помощью боковой клавиши.
Спереди основания находится индикатор текущего режима.
А на дне - отверстие под стандартную резьбу в 1.4''.
благодаря чему данный стедикам можно устанавливать на огромное количество креплений, в том числе и с GoPro креплениями, благодаря адаптеру из комплекта.
WG2X имеет скользящую систему рамки с нанесенной разметкой, которая позволяет провести быструю регулировку и установить такие популярные экшн-камеры, как GoPro Hero 4, 5, 6, 7 Black и камеры схожих форм-факторов. А сменная рамка в комплекте позволяет установить еще и GoPro Hero Session. Стоит отметить, что установка камеры происходит очень быстро.
Режимы работы
WG2X обладает продвинутыми режимами работы, соответствующими всем потребностям современных пользователей. Имеются стандартные режимы работы, когда:
Так же WG2X может похвастаться и более "экзотическими" настройками:
А переключать основные режимы можно с помощью интеллектуальной кнопки на тыльной стороне основания стедикама.
Мобильное приложение Feiyu ОN
Для полного управления стабилизатором необходимо скачать и установить мобильное приложение Feiyu ОN, доступное как на Android, так и на iOS.
Оно позволяет производить все настройки устройства дистанционно и связывать его с установленной на нем камерой для управления с помощью интерфейса стедикама.
Универсальная крепежная база и кронштейн для камер
FeiyuTech WG2X - это очень компактный и легкий стабилизатор и его преимуществом является универсальность в выборе крепления. Монопод, штатив или ручка - подойдет любое, рассчитанное под крепеж на 1.4''.
На крепежную базу данного стедикама очень просто и быстро устанавливаются практически все современные экшн-камеры, а главное, что дисплей записывающего устройства остается открытым и доступным для прямого доступа и управления камерой.
Выводы о WG2X
В целом, новый стабилизатор очень хорош по своим возможностям и уровню стабилизации. А такие модели, как WG2 и WG2X лучше всего подходят для экшн-съемок, когда нужен нестандартный ракурс. Такой компактный стедикам можно установить куда угодно: закрепить на грудь, шлем, монопод и т.д.
Так что, если Вам нужна идеальная стабилизация во время экстремальных занятий, то WG2X - это именно то, что Вам нужно!
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