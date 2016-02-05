FeiyuTech WG2X обзор

WG2X - это новый стабилизатор от компании FeiyuTech, созданный специально для ведения съемки в экстремальных условиях. Он очень компактный и легкий и может использоваться с различными выносными аксессуарами: моноподами и штативами, а влагозащитный корпус делает его неприхотливым в использовании даже в пасмурную погоду.

WG2X является "апгрейдом" предшествующей модели - WG2, и внешне их запросто можно спутать. Так что, давайте поподробнее взглянем на FeiyuTech-новинку.

Характеристики WG2X:

Оси стабилизации: 3, 360х70х360

Макс. скорость вращения по вертикали: 150 градусов/с.

Макс. скорость вращения по горизонтали: 270 градусов/с.

Время работы: 2.5 ч.

Полезная нагрузка: 130 г.

Особенности: водостойкость

Беспроводные сети: Bluetooth, Wi-Fi

Режимы:

Вес: 238 г.

Габариты: 8,9 х 10,3 х 7,8 см

Вполне приятные характеристики для компактного стабилизатора, обзор на 360 градусов с быстрым вращением по осям, отдельно стоит отметить наличие водонепроницаемости, что особо приятно для съемок на открытом воздухе.







Стоит иметь ввиду, что это стабилизатор предназначен для использования исключительно с экшн-камерами и WG2X полностью совместим со всеми моделями таких камер, как: GoPro Hero 4/5/6/7, GoPro Session, Xiaomi и другими компактными камерами схожего размера и веса.

Отличия от WG2

В целом, WG2X имеет немного различий с прошлой моделью. И главной особенностью стала улучшенная стабилизация, разницу можно посмотреть в этом ролике:

Кроме того, он стал немного легче, а на корпусе появились дополнительные кнопки для взаимодействия.

Комплект поставки

Вместе с WG2X идет стандартный набор аксессуаров "без прикрас", который позволит установить камеру на стедикам и зарядить аккумулятор. Все остальное необходимо докупать.







И для данного стабилизатора мы рекомендуем позаботиться о креплении для ведения съемки, ведь, ввиду дизайна, без внешних приспособлений держать в руках его не очень удобно, поэтому первым приобретением должна стать ручка или монопод.

А в коробке с WG2X Вы найдете: Micro-USB кабель для зарядки;







Gopro адаптер для использования с дополнительными креплениями и аксессуарами.







Рамка для установки камеры.







Крепежные болты.







И, конечно, жесткий кейс со специальными выемками для всего комплекта, который так же обеспечит необходимую безопасность устройству во время перевозки.





Внешний вид и дизайн

WG2X - это очень компактный стабилизатор с продуманным дизайном и системой управления.







Управление может осуществляться как с помощью смартфона по Wi-Fi каналу, так и с помощью функциональной кнопки на тыльной стороне стедикама - можно начать и окончить запись не дотягиваясь до самой камеры.







Таким же способом можно переключать основные режимы работы стабилизатора с помощью боковой клавиши.





Спереди основания находится индикатор текущего режима.







А на дне - отверстие под стандартную резьбу в 1.4''.







благодаря чему данный стедикам можно устанавливать на огромное количество креплений, в том числе и с GoPro креплениями, благодаря адаптеру из комплекта.











WG2X имеет скользящую систему рамки с нанесенной разметкой, которая позволяет провести быструю регулировку и установить такие популярные экшн-камеры, как GoPro Hero 4, 5, 6, 7 Black и камеры схожих форм-факторов. А сменная рамка в комплекте позволяет установить еще и GoPro Hero Session. Стоит отметить, что установка камеры происходит очень быстро.





Режимы работы

WG2X обладает продвинутыми режимами работы, соответствующими всем потребностям современных пользователей. Имеются стандартные режимы работы, когда:

Все оси заблокированы и камера находится в конкретном положении, не меняя направления.

Режим панорамы - блокировка вертикальной оси.

И свободный режим, когда все оси подвижны и реагируют на мельчайшее движение и тряску.

Так же WG2X может похвастаться и более "экзотическими" настройками:

Селфи-режим - камера поворачивается на 180 градусов для съемки самого оператора.

Можно заранее запрограммировать алгоритм движения камеры и получить поистине удивительные кадры.

Action mode - довольно распространенная надстройка в современных стабах для съемки в экстремальных условиях, когда важна каждая секунда. В таком режиме стедикам работает на полную мощность и выдает максимальную стабилизацию и реакцию на любые движения.

А еще есть ручная регулировка - механизмы WG2X позволяют вручную управлять положением камеры, чтобы выбрать наилучший ракурс в любой момент.

А переключать основные режимы можно с помощью интеллектуальной кнопки на тыльной стороне основания стедикама.

Мобильное приложение Feiyu ОN

Для полного управления стабилизатором необходимо скачать и установить мобильное приложение Feiyu ОN, доступное как на Android, так и на iOS.

Оно позволяет производить все настройки устройства дистанционно и связывать его с установленной на нем камерой для управления с помощью интерфейса стедикама.

Универсальная крепежная база и кронштейн для камер

FeiyuTech WG2X - это очень компактный и легкий стабилизатор и его преимуществом является универсальность в выборе крепления. Монопод, штатив или ручка - подойдет любое, рассчитанное под крепеж на 1.4''.

На крепежную базу данного стедикама очень просто и быстро устанавливаются практически все современные экшн-камеры, а главное, что дисплей записывающего устройства остается открытым и доступным для прямого доступа и управления камерой.

Выводы о WG2X

В целом, новый стабилизатор очень хорош по своим возможностям и уровню стабилизации. А такие модели, как WG2 и WG2X лучше всего подходят для экшн-съемок, когда нужен нестандартный ракурс. Такой компактный стедикам можно установить куда угодно: закрепить на грудь, шлем, монопод и т.д.

Так что, если Вам нужна идеальная стабилизация во время экстремальных занятий, то WG2X - это именно то, что Вам нужно!



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